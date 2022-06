Lizzo ja Live Nation annetavad miljon dollarit abordifondidele

USA popstaar Lizzo ja muusikaettevõte Live Nation annetavad laulja eelseisvalt tuurilt "Special" miljon dollarit, et toetada abordi kättesaadavusega tegelevaid asutusi pärast seda kui USA ülemkohus tegi otsuse tühistada Roe vs. Wade, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis.

Laulja teatas, et koostöös Live Nationiga annetatakse miljon dollarit planeeritud vanemluse ja abordiõigustega tegelevatele asutustele. "Ma annetan oma eelseisvalt tuurilt 500 000 dollarit Planned Parenthood and Abortion Rightsile. Live Nation lisab sama palju juurde," kirjutas ta Twitteris.

"Kõige tähtsam on tegevus ja valjud hääled. @PPFA, @AbortionFunds ja nendetaolised organisatsioonid vajavad rahastamist, et jätkata teenuste pakkumist inimestele, kellele see keeld kõige rohkem kahju teeb," jätkas ta.