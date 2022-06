Avinurme pidas kaheaastase pausi järel tünnilaata

Käsitööd, eelkõige puutööd au sees hoidva laada korraldajatel on alati olnud omalaadne väljakutse, et muu kauba kõrval oleks laadalistel võimalus huvi korral tünn soetada.

"Avinurme on jäänud vaid üks tünnimeister, kellelt me tünne tellime. Ta on tubli ja ta teeb," ütles üks tünnilaada korraldajatest Aivar Saarela.

"Kõike muud käsitööd hakkab taas vaikselt tulema. Olid ajad, kus oli raskem, aga nüüd on tünnid tünnilaadal tagasi, nii et kel iganes tünnisoovi on, siis Avinurmest tünni saab ikka. Ja nüüd on moodi läinud tünnisaunad. Nad ei ole küll tünnid, aga nad on tünnikujulised ja põhimõte on sama, mis tünni tegemisel," lisas Saarela.