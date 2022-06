Beyonce avaldas uue singli "Break My Soul"

Beyonce uus singel on house'iliku kõlaga - osa loo muusikast on võetud Robin S.'i klassikaliselt housemuusika hitist "Show Me Love". Samuti on ühes salmis kasutatud vokaalnäidisena Big Freedia "Explode" lugu ("Release ya anger/ Release ya mind/ Release ya job/ Release the time/ Release ya trade/ Release ya stress/ Release the love/ Forget the rest").

Kuula Beyonce singlit "Break My Soul" siit:

Beyonce uus album "Renaissance" ilmub 29. juulil.