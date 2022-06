"Euphoria" staar Hunter Schafer teeb kaasa "Näljamängude" eelloos

"Euphoria" staar Hunter Schafer on kinnitanud, et liitub "Näljamängude" järgmise filmiga, millest saab eellugu saagale.

Originaalpealkirjaga "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" esilinastub järgmise aasta novembris ning siiani on filmis osatäitmist kinnitanud lisaks Schaferile ka Tom Blyth ja Rachel Zegler.

Schafer mängib "Näljamängude" eelloos Tigris Snow'd, kes on Coriolanus Snow (Blyth) sugulane ja usaldusisik.

"Näljamängude" eelloo režissöörid on Francis Lawrence ("Catching Fire," "Mockingjay Part One", "Mockingjay Part Two") ning Nina Jacobson ja Brad Simpson. Filmi värskeima stsenaariumi on kirjutanud Michael Lesslie ("Assassin's Creed").