Muusikavideo lavastas Lorde kahasse Joel Kefaliga, kellega ta on korduvalt koostööd teinud ka varem. Varem on ta avaldanud muusikavideod albumi lugudele "Secrets From a Girl (Who's Seen It All)", "Leader of a New Regime", "Fallen Fruit", "Mood Ring" ja nimiloole "Solar Power".