Galerii: president andis kruiisiterminalis üle riiklikud teenetemärgid

President Alar Karis andis oma esimesel ametiaastal 148 teenetemärki. "Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus," rõhutas Karis veebruaris teenetemärke välja kuulutades.

Tänuüritust "Eesti tänab" saab vaadata ETV eetrist kolmapäeval kell 19.30.