ERR tähistab suvepühasid meeleoluka programmiga

Eesti Televisioon alustab eriprogrammiga 22. juunil, kui antakse üle riiklikud teenetemärgid. Pühad toovad vaatajate ette ka traditsioonilise võidupüha paraadi 23. juunil. Meeleolukat muusikat pakuvad neil pühadel nii tele- kui ka raadioprogrammid ning jaanidel ka veebikanal Jupiter.

ETV

"Eesti tänab 2022. Riiklike teenetemärkide üleandmine"

22. juunil kell 19.30

Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva puhul sai teenetemärgi 148 inimest, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ja on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks. President Alar Karis tänas neid isiklikult ja andis tunnustuse üle Vanasadama kruiisiterminali saalis.

ETV+ vahendab sündmust 23. juunil kell 12.10.

"Võidupüha paraad 2022"

23. juunil kell 11

Kaitseliit tähistab 23. juunil võidupüha Kuressaares, kus päeva tippsündmuseks on Kuressaare keskväljakul toimuv paraad. Paraadil osaleb tänavu ligi 750 inimest nii Eestist kui ka välismaalt. Kohal on kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, lisaks partnerid politsei- ja piirivalveametist ning päästeametist. Marsiviise mängivad paraadil kolm orkestrit – Pärnumaa maleva orkester, Tallinna maleva orkester ja sõjamuuseumi sõjaväeorkester. Lisaks saab paraadil näha ka Sakala maleva torupilliüksust.

ETV otseülekandes kommenteerivad paraadi Andres Kuusk ja kolonel Eero Rebo. Kuuse sõnul on saarlased Kaitseliitu alati väga oluliseks pidanud ja see, et võidupüha paraad lõpuks Kuressaares toimub, on tunnustus kõikidele saarlastele. "Eestlaste huvi riigikaitse vastu on Ukraina sõja ajal kiiresti kasvanud ja paraad on suurepärane võimalus seda huvi veelgi laiendada," lisas Kuusk.

Otseülekande teevad ka ETV+, Raadio 4 ja ERR.ee.

"Terve Eesti jaaniõhtu"

23. juunil kell 14.25

Lõbus meenutus 2020. aasta suve jaanilaupäevast, kuhu kuulusid nii mõnus muusika, värvikad külalised ja lõbusad jaanimängud. Saatejuhid on Grete Lõbu ja Margus Saar, reporterid Hannes Hermaküla, Urmas Vaino ja Karmel Killandi. Muusikat pakuvad Kukerpillid, Karl-Erik Taukar, Lenna jpt.

"Kuldsed Kukerpillid. Kontsert"

23. juunil kell 22.20

Pool sajandit inimesi kaasahaaravate lauludega rõõmustanud ja tantsima pannud Kukerpillid pidasid maha vägeva sünnipäevapeo. Alexela kontserdimajas toimus ainukordne kontsert, kus lisaks vanadele hittidele tulid esitamisele ka tuntud eesti heliloojatelt spetsiaalselt Kukerpillidele loodud uued laulud.

"Terve Eesti jaaniõhtu. Videodisko"

Ööl vastu 24. juunit kell 00.40

Läbi aegade parimad kodumaised hitid, mille saatel jaanilaupäeva pidada.

ETV filmiprogramm

"Teisikud". 23. juunil kell 23.20

"Malev". 24. juunil kell 02.10

"Siin me oleme". 24. juunil kell 10

ETV+

"Võidupüha paraad 2022"

23. juunil kell 11

Kuressaares toimuvat paraadi kommenteerivad Mihhail Malkin ja Artur Zahharov.

"Eesti tänab 2022. Riiklike teenetemärkide üleandmine"

23. juunil kell 12.10

Tänuüritust vahendavad venekeelse kommentaariga Mihhail Malkin ja Julia Tisler.

ETV+ filmiproprgamm

"Viimne reliikvia". 23. juunil kell 22.00, mängufilmile järgneb kell 23.30 dokumentaalfilm "Vürst Gabriel. 50 aastat hiljem".

"Kaksik". 24. juunil kell 11.30.

"Vallatud kurvid". 24. juunil kell 15.35.

"ABBA igavesti. Võitja võtab kõik". 24. juunil kell 21.50.

Jupiter

Jupiter on retrodisko lainel ja pakub pühade saateks laia valiku muusikafilmidest läbi eri kümnendite. Kodupidude saateks sobiva valikud leiab siit.

Veebikanalist leiab ka mitmeid temaatilisi saateid ja filme, teiste seas dokumentalistika klassikasse kuuluva Andres Söödi 1978. aasta filmi "Jaanipäev".

Vikerraadio

Vikerraadios on võidupühal ja jaanipäeval eetris kolmeosaline minisari "Lapsekingades wabariik", saadet juhib Johannes Voltri. Lisaks pakub Vikerraadio jaaniõhtul alates kell 18.15 jaaniõhtusse sobivat muusikat.

Võidupüha hommikul läheb Vikerraadio ajas sada aastat ajas tagasi, 1920-ndate algusesse, mil Eesti oli alles äsja iseseisvaks saanud. Johannes Voltri uurib ajaloolaselt Ago Pajurilt ja ajaloodemograafilt Mark Gortfelderilt, milline oli noore tärkava Eesti ühiskond ja rahvastik ning millist elu elati Narva-tagustel aladel ja Petserimaal.

Ajaloolisi šellakplaate koguv Allan Jürgens tutvustab 1920. aastate Eesti muusikat ja jutustab Estonia solistidest, puhkpilliorkestritest ja The Murphy Bandist ehk Eesti esimesest džässansamblist. Kõlab ajastutruu muusika.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi teadur Kalle Voolaid kõneleb tolle ajastu spordist. Sellest, kuidas mängiti 100 aastat tagasi jalgpalli ning miks Eesti maadluses ja tõstmises nii edukas oli. Tehnikaajaloolane Rene Levoll räägib, milline nägi välja auto sada aastat tagasi ja kui palju mootorsõidukeid toona tänavatel sõitis.

Minisari "Lapsekingades Wabariik" on eetris 23. juunil kell 8–11 ja kordub 24. juunil kell 12–14 ja kell 15–16.

Raadio 2

Raadio 2 toob tagasi legendaarse Jaanijooksu koos maratonsaatega 23. juunil kell 12–17.

R2 tegelased peidavad end ära Eestimaa eri paigus, et koos raadioeetris kõlavate vihjetega nad sealt üles leitaks. Kiiremaid ja nutikamaid ootab auhinnakott jaaniõhtu kraamiga, mille on välja pannud konkursil Eesti Parim Toiduaine 2022 osalenud võidukad tootjad. R2 agendi koos kotiga saab üles leida tänu professionaalselt krüptiliste ja lapsikult lihtsatele vihjetele, mille toovad kuulajateni orienteerumisneljapäevaku juhid Jaan Rajasaare ja Jaanike Kamlat. Lisaks pakub R2 parimat jaaniõhtu muusikat.

Raadio 4

Raadio 4 sisustab pühad vestluste ja hea muusikaga, samuti vahendatakse Kuressaares toimuvat paraadi. Paraadi otseülekannet kommenteerivad kell 11.05 Kaitseliidu Naiskodukaitse esindaja Kristina Kukk ja Tallinna Maleva leitnant Igor Ljapin, saatejuhid on Julia Bali ja Andrian Tšeremenin.

Võidupüha hommikul kell 10.05 räägivad oma tööst politseikolonelleitnant Jelena Mirošnitšenko ja kinoloog Aljona Nestrik. Naiste rolli kaitseväes kommenteerib kell 14.05 leitnant Marina Loštšina. Naised ja ühistransport on teemaks päev hiljem kell 14.05, kus R4 külalisteks on bussijuht Alina Šein ja trammijuht Karina Žerlitsõna.

Kas sõnajalg õitseb Eesti metsades? Müstilistest rahvauskumustest jutustavad 23. juunil kell 13.05 Julia Lukašenkina ja Galina Šustrova. Eesti rahvusköögi eripäradest kuuleb omakorda 24. juunil kell 16.05.