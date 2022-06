EHHF avalikustas esimesed esinejad

"Sel aastal ootame kindlasti rohkem inimesi festivalile kui kunagi varem. Põhjuseks, et kaks viimast aastat oleme festivali teinud piirangute. Piletimüük näitab, et inimesed janunevad EHHF-i järele," lausus festivali peakorraldaja Genka.

EHHF-i kindlaks põhimõtteks on pakkuda läbilõiget Eesti räpiskenest ning päevakajaliste tegijate kõrval on alati oma kindel koht ka klassikutel. 2022. aasta programmi on esimeste nimedena kinnitatud 5MIINUST, A-Rühm, Arop, Genka, Reket, Pluuto, Põhjamaade Hirm, Kirot, Villmedrillem, Bad Art, Clicherik & Mäx, Maxtract & Ajataju, Kriipsu-Uku, Margiiela, Heleza, Svndra, Kaw, Azma, Leis, Lil Till ja Utoopia.

"Võin öelda, et paar suurt nime ehk kõik artistid ütleme välja juulis. Samuti kutsun üles kõiki algajaid oma demosid saatma. Viis demosaatjat saavad võimaluse esineda "EHHF Open Micil," sõnas peakorraldaja.