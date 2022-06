Kate Bushi "Running Up That Hill" jõudis 37 aastat pärast ilmumist edetabeli tippu

1985. aastal ilmunud lugu on vallutanud ülemaailmsed edetabelid pärast selle esinemist Netflixi hittsarjas "Stranger Things", mis tutvustas seda uue põlvkonna fännidele.

Bush on oma esikohaga purustanud kolm Ühendkuningriigi edetabelirekordit. Ta on vanim naine, kes on edetabeli tippu jõudnud ning 37 aastat on pikim aeg, mis on kulunud, et laul esikohale jõuaks. Samuti purustas Bush rekordi sellega, et tema esikohale jõudnud singlite ajavahe on pikim – tema debüüdist "Wuthering Heights" on möödunud 44 aastat. "Running Up That Hill" jõudis algselt 3. kohale.

"Raske on tajuda kiirust, millega see kõik toimunud on," ütles 63-aastane Bush selle nädala alguses oma avalduses. "Nii paljud noored, kes "Stranger Thingsi" armastavad, avastasid selle laulu esimest korda," tõdes ta.