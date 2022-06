Sander Rebane: mind käivitab kirg

"Ringvaade suvel" saates käis oma uuest albumist rääkimas rääkimas Sander Rebane, artistinimega Sass. Kristo Eliasele antud intervjuus tunnistas Rebane, kes on aktiivselt tegev mitmes valdkonnas, et enim käivitab teda kirg.

Rebane rääkis, et muusikaga on ta juba lapsepõlvest saati tegelenud, kuid tõsisemalt jõudis ta selleni esimesel koroonaperioodil, mil ta oli maal ning hakkas endale erinevaid pille kokku ostma. Kirg muusika vastu jäi püsima ning eelmisel aastal suundus ta õppima Tallinnas asuvasse Georg Otsa nimelisse muusikakooli, pühapäeval sai temast diplomeeritud produtsent.

Seda, mis stiili muusikat Rebane viljeleb, ei osanud ta konkreetselt määratleda, kuid tõdes, et leidub lofi, anti-popi ja IDM-i sugemeid. Oma muusikat teeb ta peamiselt üksinda, kuid vahel palub erinevatel muusikutel vajaminevaid instrumente stuudios sisse mängida.

Rebane seletas, et artistinimi Sass tuleb tema lapsepõlvest. "Mind on terve elu Sassiks kutsutud. Selle nime sees on kõige rohkem seda väikest rõõmsat ja säravat poissi, kes mu sees juba lapsest saadik olnud on. See on see, mida ma oma muusikas proovin välja elada," täpsustas Rebane.

Lisaks muusikale on Rebane tegev ka Enda teatri nimekirjas. Ta tõdes, et nii teatri kui muusika puhul on tema jaoks huvitav see, et mõlemad valdkonnad viivad ta lõpuks samasse kohta.

"See loominguline otsing on täpsel see sama. See kohaloleku otsing. Ma ei tunne, et nad omavahel võistleksid," rääkis Rebane.

Suvel plaanib Rebane teha teatrit ja muusikat, juhtida erinevaid üritusi ja käia looduses. "Mind käivitab kirg. Kui see minus on, siis ma tunnen, et ma olen elus ja see teeb mind õnnelikuks. Sellepärast teen ma neid asju," seletas ta.