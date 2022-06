Kristo Elias juhib esimest korda "Ringvaade suvel" saadet

"Ringvaade suvel" üllatab sel suvel uute saatejuhtidega – iga nädal on saade eetris uue tuntud telenäoga. Suvise hooaja avas möödunud esmaspäeval Anu Välba, sel nädalal juhib saadet Kristo Elias.

Eelkõige "Osooni" saatest ja suure loodusesõbrana tuntud Kristo Eliase jaoks on sellise stuudiosaate juhtimine esmakordne kogemus. Värsked on ka teemad, mis ta saatesse kaasa toob.

"Vahelduseks on päris uuenduslik ja ka värskendav vestelda muudel teemadel kui keskkond," märgib ta. Näiteks on esmaspäevases saates põhjalikult juttu Eesti kroonist, sest just 20. juunil 30 aastat tagasi toimus Eestis rahareform ja kasutusele võeti Eesti kroon.

Stuudiosse on oodata ka mitmekülgsete huvidega Sander Rebast, kes on just andnud välja oma esimese lühialbumi.

Saatenädala alustuseks kohtus Kristo Elias ka Leelo Tunglaga, kes tähistab enne jaanipäeva oma 75. sünnipäeva. Seegi südamlik vestlus jõuab veel sel nädalal "Ringvaade suvel" vaatajateni.

Leelo Tungal ja Kristo Elias Autor/allikas: ERR

"Ringvaade suvel" on Kristo Eliase juhtimisel ETV eetris esmaspäevast kolmapäevani kell 21.35.