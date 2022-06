Ott Lepland: ma olen rohkem kinnisvarausku inimene

Lepland teatas raadiosaates, et isegi kui tal oleks täielik materiaalne kindlustatus, siis laulmist ta nurka ei viskaks. "Ma ei võta muusika tegemist ja esinemist kui tööd - see on olnud eluaeg mu kõige suurem hobi üldse. See on nagu töö ja hobi käsikäes," rääkis ta.

"Vaata kasvõi Anne Veskit - inimene on materiaaliselt ammu kindlustatud, aga sa ei saa lihtsalt koju jääda diivani peale istuma," kommenteeris Lepland.

Lepland arvas ka, et muusikud ei peaks enamjaolt tasuta esinema ja piletiraha küsimine on igati õigustatud. "Mina olen pannud publiku puhul tähele, et kui inimene on ostnud kontserdile pileti, siis ta süveneb rohkem ja läheb sinna suuremate ootustega. Emotsioon on suurem," lausus Lepland. Muusik lisas, et tasuta kontserditel esinedes, näiteks linnapäevadel, on publik esineja suhtes ükskõiksemalt meelestatud.

"Krüptosse ma ei ole investeerinud - küll aga olen investeerinud mujale väiksematesse start-upidesse. Veel suuremaid aktsiaid pole ostnud," tutvustas Ott enda investeerimise harjumusi. "Pigem olen rohkem kinnisvarausku inimene," lausus Lepland ning tõi lisas, et näiteks on ta investeerinud Eesti ettevõttesse Belief.

"Jaanipäev toob minule ikkagi esinemisi," rääkis Lepland jaanipäeva plaanidest, mis on tavapäraselt töised. "Teekond viib Hiiumaale, kus saab ühildada omavahel kontserttegevuse ja perekondliku koosviibimise," lisas ta. "Järgmine päev on tagasisõit Tallinnasse ja siin lähedal Liipa talus toimub alkoholivaba jaanipäev, kus samamoodi üles astun," teatas Lepland.