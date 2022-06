Henrico, Kenny ja Not Over avaldasid ühise singli "Ei kuule"

Henrico, Kenny (Kenneth Rüütli) ja Not Over avaldasid ühise singli "Ei kuule", mis on inspireeritud hetkes olemisest ja muretusest.

Henrico ja Kenny teatasid, et koostöös valminud uue singli sõnum on inspireeritud nendest hetkedest, mil ei ole tähtsust, mis kell on või kas järgmine kohustus on juba uksele koputamas, sest kõik, mis on vajalik heaks enesetundeks, on just praegu käega katsutav.

"Uus singel "Ei kuule" kannab endas positiivseid ja ülevoolavaid emotsioone. Olles koos heade sõprade, kaaslase või olulise inimesega ei ole vahet, mis ümber toimub, sest maailm ja käesolev hetk kuulub meile. Loosse on põimitud lõputu suvi ja parimad veedetud hetked elus," kirjeldas Henrico.

Loo sõnad on kirjutanud Henrico ja Kenny ise. Kenny lausus, et ridade kirjutamisel inspireeris teda enim kaasaegne ja kerge kõlaga house-muusika rütm.

Muusikavideo produtseeris Saksamaalt pärit Maurice Buttermann. "Filmisime maagilises Vääna-Jõesuu suvekodus. Auto, mida näete videos on tegelikult leitud paar minutit enne filmimist! Kogu protsess oli üllatusi ja ootamatusi täis, kuid meil oli ääretult tore ja hea vibe!" teatas ta.