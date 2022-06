Rozell avaldas maailmakuulsa produtsendiga singli "For You"

Rozellil ilmus esmaspäeval uus singel "For You". Lugu räägib elust illusioonis, kus alati otsitakse midagi paremat ja luuakse endale petteunelmaid millestki, mida olemas ei ole.

"See lugu on aususest ja räägib, kuidas pidu ja selle tumepool võib teha hommiku saabudes haiget mitte ainult endale, vaid ka kellelegi, keda kõige rohkem armastad," avaldas Rozell.

Värske singel on kirjutatud koos Los Angeleses resideeruva produtsendi Nico Stad'iga, kes loole ka vokaali andis. Artist tõdes, et produtsendiga koostööd teha oli põnev ning Nico Stad oli esimene suurem laulukirjutaja, kellega Rozell muusikat teinud on.

"Ta on kirjutanud maailmahitte Justin Bieberile, Dua Lipale, Kaylie Minoguele ja veel paljudele tipptegijatele," seletas Rozell.

Rozelli sõnul klappisid nad Nico Stad'ga kiiresti kiiresti ja ühe kirjutamise sessiooniga oli lugu valmis ja jäi vaid viimistleda