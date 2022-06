Uuel festivalil FlexFest esinevad Bbno$, Yasmyn, Clicherik & Mäx jt.

Augusti viimasel nädalavahetusel toimuv FlexFest avalikustas esimesed esinejad, kelle hulgas on ka Kanada räppar Bbno$.

FlexFesti üks peaesinejatest on Kanada räppar Bbno$, kelle singel "Lalala" on Spotify keskkonnas saanud rohkem kui 800 miljonit kuulamist. Lisaks astuvad festivalil üles veel sellised artistid nagu Averagekidluke, Cledos, Yasmyn, Kriis, Clicherik & Mäx ning nimekiri on veel täienemisel.

Alexander Leon Gumuchian, keda teatakse artistinime Bbno$ järgi, on Kanada räppar, laulja ja laulukirjutaja. Tal on erinevatel sotsiaalmeediakanalitel üle kahe miljonit jälgija ja igakuiselt kuulatakse tema lugusid 18,5 miljonit korda.

FlexFest on välja kasvanud Flex pidude sarjast, mis on juba mõnda aega pakkunud publikule erinevaid elamusi.

FlexFest toimub 27.-28. augustini.