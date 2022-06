Galerii: Tallinnas esines Passenger

Passenger ehk Mike Rosenberg on arvukate auhindadega pärjatud muusik Inglismaalt. Suur läbimurre saabus hittlooga "Let Her Go", mis jõudis 19 riigi edetabelites 1. kohale ning on tänaseks YouTube'is kogunud üle kolme miljardi vaatamise. Passenger on 13 aasta jooksul välja andnud 12 albumit ning tema uusim album, "Songs For The Drunk And Broken Hearted", ilmus käesoleva aasta alguses ning jõudis UK albumite edetabelis teisele kohale.

Passengeri soojendas kodumaine bänd Minimal Wind, kes sai tuntuks tänavusel Eesti Laulul, pälvides lauluvõistlusel teise koha.