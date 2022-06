Jan Uuspõld: minu pühapäev on trafarett, ega ma ei eristu

Näitleja Jan Uuspõld tunnistas "Vikerhommikus" saatejuht Jaan Elgulale, et tema pühapäevad ei eristu millegi erilise poolest - kõige mõnusam on olla koos perega, hommikumantlis ringi loivata ja pannkooke süüa.

Oma pühapäeva rutiinist rääkides teatas Uuspõld, et üks hea soovitus on tal kuulajatele küll – nimelt tuleb pannkoogitaignale lisada mandlijahu, siis saavad koogid veel paremad.

Uuspõld jutustas intervjuus ka enda hiljutistest tegemistest, kuhu mahub näiteks Louis Armstrongi laulude esitamine Jazzkaarel ja Sõru Jazzil, mille peale sõnas Jaan Elgula, et Jan laulab viimasel ajal rohkem kui näitleb.

"Vaata, seda laulmist ma ka rohkem näitlen," naeris Uuspõld ja jutustas loo, kuidas ta enne esinemist häält lahti laulis ning Mäks (Tõnis Mägi - toim.) uuris, et mida ta ometi teeb. Kui Uuspõld tunnistas, et laulab häält lahti, ütles Mäks, et ära laula, sul pole midagi lahti laulda.

"Ta tegi sellise nalja - aga tegelikult ta ütles läbi peene huumori - et asi on nii, et võib-olla sa oskad natuke laulda, aga seepärast sa laulja ei ole. Tegelikult on tal õigus," arvas Uuspõld ja ütles, et pani selle info kõrva taha.

Intervjuus kõneldi veel etendusest "Ada", komöödiamaastikust, sääsevabadusest, koroonast ning kuulda sai ka intermeediume.