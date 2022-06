Narvas algasid Eesti saunakultuuri päevad

Häid saunu, mis on maa küljes kinni, on Eestis väga palju. Kuid sama häid saunu, mida on võimalik ühest kohast teise liigutada ja ka teise kandi inimestele uhkusega näidata, pole samuti vähe. Narva linnusesse toodi neid seekord kaheksa, lisaks veel suplustünne.

"Kõige huvitavam on matkasaun-telk. Ma ei arvanud, et seal nii kuum on. Tilgutasime veidi vett kerisele ja kargasime kohe välja. Pingutasime üle," rääkis Ilja.

"See on parim. Ta on väike, hubane, sobib väga hästi aiamaale," ütles Galina.

Avinurme kaitseliitlased saabusid ZIL-157 baasil ehitatud saunaauto ja militaarhuumoriga.

"Reamehi mahub sinna kümme tükki, kui mitte 12. Leitnante mahub sinna võib-olla neli tükki ja kindraleid mahub vaid üks," kirjeldas saunamees Raigo Tobonik.

Narva elanikud on suured saunasõbrad. Pea igal teisel narvakal on olemas suvila, kus on kindlasti ka saun. Ka nemad on osa Eesti saunakultuurist.

"Mulle tundub, et Eesti saunakultuur, antagu mulle andeks, aga sellise moodsa sõnaga on fusion. See on segu Vene ja Soome ja Eesti saunakultuurist. Kui Soome ja Vene kultuur on natuke konservatiivsem, siis eestlane ei pelga ka natuke rõõmu ja lõbu sinna juurde panna," selgitas saunapäevade korraldaja Marko Torm.

Eesti saunakultuuri päevade korraldajad loodavad, et suudavad linnusesse meelitada tuhatkond Narva saunasõpra.