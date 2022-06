Galerii: üritustesari Tiks tähistas juubelit

Juubelisündmusel tulid esitamisele viimase kümne aasta jooksul välja antud lood ning üles astusid sellised artistid nagu Yasmin, Sander Mölder, Noep, Anett, Maris Pihlap, Rahel, Liisi Koikson, Inga, EiK, Jon Hazel, jonas.f.k, Fredi, Raul Ojamaa jt.

Tiks on tegutsenud igakuise üritustesarjana alates 2012. aasta juunist. Kümne aasta jooksul on Tallinnas korraldatud üle 130 muusikalise sündmuse. Nende üritustel on üles astunud üle 250 artisti ning alates 2018. aastast tegutseb TIKS ka plaadifirmana.