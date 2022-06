Üritustesari TIKS tähistab reedel kümnendat tegutsemisaastat

Esitamisele tulevad viimase kümne aasta jooksul välja antud lood. Üles astuvad üles Yasmin, Sander Mölder, Noep, Anett, Maris Pihlap, Rahel, Liisi Koikson, Inga, EiK, Jon Hazel, jonas.f.k, Fredi, Raul Ojamaa ja teised.

Igakuise üritustesarjana on TIKS tegutsenud 2012. aasta juunist. Kümne aasta jooksul on Tallinnas korraldatud üle 130 muusikalise sündmuse, üle Eesti ligi 30. Koostööd on tehtud ERSO, Jazzkaare, PÖFF-i, Intsikurmu ja paljude teiste kontserdikorraldajatega. TIKSu üritustel on üles astunud üle 250 artisti ning alates 2018. aastast tegutseb TIKS ka plaadifirmana.

TIKSu eestvedajate Peeter Ehala ja Sander Mölderi sõnul on TIKSu eesmärk teha ilus muusika nähtavaks ja kuuldavaks. "Oleme selle aja jooksul väga paljude Eesti autorite muusikat välja andnud ja toetanud neid igakülgselt turunduse, agenditöö ja salvestustega. Mind rõõmustab, et lisaks minule ja Sandrile, kellega oleme TIKSu aegade algusest koos teinud, on tänaseks nii-öelda tiksujaid kogunenud väga arvestatav hulk," sõnas Ehala.