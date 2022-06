Ewert Sundja: ma tahaksin õppida paremini puhkama

"Inspiratsioon tuleb kõikidest ümbritsevatest elementidest ja kogu virvarrist, mille keskel me viibime," teatas Sundja, et ta otseselt näppu ühele asjale peale panna ei oska, vaid kogu elu on tema jaoks inspiratsiooniallikas.

"Ma tajun seda, milleks ma olen võimeline ja see on ilmselt minu kõige suurem inspiratsiooniallikas - see kannustab mind ennast kergelt piitsutama ja olema enda kõige suurem kriitik ning vastavalt sellele lükkama piire edasi," kirjeldas ta.

"Loomingulises valdkonnad tuleb kogu aeg uusi asju otsida ja katsetada," rääkis Sundja, et ka tema on minevikus jäänud mingitesse mustritesse kinni, mida ta arvas toimivat. "Kodus praegu seisab molbert püsti ning mul on seal canvas, mille peal on ka värvid olemas. Võtan hoogu, et sellega tegeleda," teatas ta, et soovib ka teiste loominguliste väljunditega tegeleda kui muusika ja niimoodi uut inspiratsiooni ammutada. "Neid kohti, kus end loominguliselt väljendada, on palju rohkem, kui esialgu tundub."

"Mulle annab kõige suurema vau-efekti see, kui ma saan ise midagi ära tehtud," lausus Sundja. "See on minu üks minu kõige suuremaid emotsionaalseid laenguid," lisas ta. "Kui ma tunnen, et ma ei taha loo juures enam nootigi muuta - sõnad on õiged ja hetk on täpselt tabatud," tõi Sundja näite.

"Ma tahaksin õppida paremini puhkama," tunnistas muusik ning lausus, et tihtipeale reisides tunneb ta, et peaks hoopis midagi kasulikumat oma ajaga tegema. "Reisida on tore," kinnitas ta siiski. "Kuigi ma olen võimeline veetma kuid kuskil enda koopas, ilma, et tunneksin vajadust kellegagi suhelda või kuskil mingeid uusi asju näha," lisas Sundja.

"Ma käisin perega Soomes aastal 1989 ja me olime kusagil Espoo külje all ühel perel külas ja nendes Espoo kortermajade koridorides oli mingisugune spetsiifiline lõhn," meenutas Sundja, milline lõhn talle lapsepõlve meelde tuletab. "Minu Soomes käigud lõppesid ära kusagil aastal 1995," lisas ta.

Sundja teatas, et uuesti sattus ta Soome alles 15 aastat hiljem, kui Draakonitega esinema läks. "Oli üks stuudio, mis asus kortermajas ja kui ma sinna sisse astusin, siis see kõik tuli korraga jälle meelde," ütles ta. "See oli täielik ajarännak ja ennekõike oli see lõhnast tingitud."