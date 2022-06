Järgmine Eurovisioon toimub tõenäoliselt Suurbritannias

Ukraina korraldas Eurovisiooni lauluvõistlust aastatel 2005 ja 2017 ning peaks pärast tänavust Kalush Orchestra võitu võõrustama lauluvõistlust ka 2023. aastal.

EBU teatel tuleb korraldajamaal täita ka erinevaid turvalisust puudutavaid kriteeriume, hoolitsedes esinejate ja publiku heaolu eest. "Arvestades käimasolevat sõda pärast Venemaa sissetungi tänavuse võitjariigi territooriumile, on EBU võtnud aega ja konsulteerinud nii Ukraina rahvusringhäälingu kui ka kõigi osalistega turvalisuse küsimusi. Eurovisiooni lauluvõistlus on üks maailma keerulisemaid teleproduktsioone, kus töötavad ja osalevad tuhanded inimesed ning mille ettevalmistusaeg on 12 kuud," kirjeldas ringhäälingute liit oma teates.

Pärast põhjalikke analüüse on jõutud otsusele, et praegustes tingimustes pole Ukrainal võimalik vastutada nõutud turvalisusetaseme eest ning samal ajal võõrustada, korraldada ja toota reeglitele vastavat suurvõistlust.

Seetõttu on EBU alustanud kõnelusi BBC-ga, et uurida võimalusi võistluse korraldamiseks teise koha pälvinud Suurbritannias.

"Meie eesmärk on järgmise aasta võistlusel peegeldada kindlasti Ukraina võitu. See on meie prioriteet tulevase korraldajaga läbirääkimistel," kinnitas EBU.