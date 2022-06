Maarja-Liis Ilus: kahe lapsega ei jaksa enam liiga palju muretseda

Maarja-Liis Ilus teatas saates, et ta lastest võivad sirguda muusikud, kuid ei pruugi. "Seda on väga raske öelda ja ma arvan, et lauljakarjäär on ka selline, et see tuleb siis, kui ta peab tulema. Seda liiga palju sättida ei saa," teatas ta.

Samas lauavad ja tantsivad Maarja-Liisi lapsed väga palju. "Nad on elavad ja rõõmsameelsed ning kohanevad päris hästi," ütles ta. "Ma olin tunduvalt rahulikum ja pigem pelglikum," võrdles ta ennast oma lastega.

"Mulle igal juhul meeldib enda kodust kaasa saadud põhimõte, et keskkool tuleks lõpuni teha, võiks olla ka mingisugune haridus, et oleks valikuvõimalust," kommenteeris Maarja-Liis. "Kui juba väiksest peale mõelda, et minust saab laulja, siis ei pruugi nii minna," arvas ta.

Maarja-Liisi sõnul muretses ta lapsevanemana palju rohkem siis, kui tal veel üks laps oli. "Kui tuleb teine laps, siis sa saad aru, et sul on kaks inimest juba, kelle eest vastutada ja muretseda / .../ ja ei jaksa enam nii palju muretseda kogu aeg ning mõlemale on vaja hoolt võrdselt jagada," lausus ta.

Maarja-Liis Ilus: "Vana vaksal" ja "Raagus sõnad" on kordumatud lood

"Meil on kambas Tanel Padar ja Ewert Sundja ning veel ka eraldi õhtujuht, kelleks on Tambet Tuisk," tutvustas Maarja-Liis, kellega koos Vikerraadio kontserdil armastuslaulud esitusele tulevad.

"Ega ma teadlikult vist üldse midagi ei mõtle - pigem lähen loo sisse. Lasen muusikal ennast kanda, mõtlen teksti peale ja justkui jutustan mingit lugu," kommenteeris Maarja-Liis, kuidas tema lauldes sõnumit kuulajateni edastab.

"Need muutuvad ajas," vastas Maarja-liis küsimusele, mis on tema lemmik armastuslaul. "Kui ma enda lugude peale mõtlen, siis "Kuldne põld" on selline lugu, mis mind puudutab. Mulle väga meeldib see meloodia ja Leelo Tungla tekst," rääkis ta.

"Kui võttagi selline kontseptsioon, et valitakse lemmikud lood, siis eks nad peavadki aja jooksul tekkima. Sellised lood, mida sa uuesti ja uuesti kuulad," arvas Maarja-Liis, miks kontserdil vanu armastuslugusid esitatakse. Ta lisas, et popmuusikas võivad ka paljud motiivid korduda ja võib-olla mitte enam nii uudsena tunduda.

"Need lood, mis Rein Rannap kunagi kirjutanud on, nagu "Vana vaksal" või "Raagus sõnad", mida ma esitan sellele kontserdil ka ... need on ikka täiesti kordumatud," lausus Maarja-Liis.

Maarja-Liis Ilus esineb Vikerraadio armastuslaulude kontserdil "Nii kõlab armastus" 9. juulil Pärnus Ammende villas.