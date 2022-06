5Miinust andis välja uue singli "Vamos"

5Miinust andis välja uue suvesse sobiva singli "Vamos", mille muusikavideo on filmitud Ibizal.

5Miinuse sõnul on uus singel ja selle video täpselt sama lõbusad kui üks korralik Eestimaa suvi ning ansambel on pärast tõsisemapoolset talvealbumit tagasi omas mahlas.

"Vamose" video filmiti kuu aega tagasi kõrghooajaks valmistuval peosaarel Ibizal. 5Miinust teatas, et videos rullub lahti üks korralik saaga, kus igal bändiliikmel on oma roll ning peoõhtule järgnevad korralikud seiklused ja püänt. "Me ei olnud enne selle loo tegemist Ibizal käinud, aga nüüd oleme..." lisas Põhja-Koera.

Bändiliikme Kohvri arvates on tegu nende seni kõige lollima lauluga ja "Vamos" räägib kohast, kuhu ta tõenäoliselt enam kunagi tagasi ei lähe. "See laul rikub nii paljude inimeste suve ära," tsiteeris ta kokkuvõtvalt Heiko Sallokit.

Bändiliikmetele lisaks andis "Vamose" valmimisse panuse ka produtsent Kim Wennerström. Muusikavideo valmis Jaan Sinka ja Robert Parelo juhtimisel.