G4Si kommunikatsioonijuht: lapsed tihti üksinda vette ei kipu, vaid pigem kaovad rannas ära

Ametlik rannahooaeg Eesti randades on kestnud juba ligi kaks nädalat. G4S-i kommunikatsioonijuht Maxim Tuul tutvustas, kui paljudes randades rannavalve korda hoiab ning mis on põhilised probleemid, mis neile silma torkavad.

"G4S valvab üle Eesti kahekümnes rannas. Oleme Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Kuressaares ja Viljandis," tutvustas Maxim Tuul "Terevisioonis".

"Need omavalitsused, kes on näinud, et palju inimesi käib rannas ja on pidanud vajalikuks, et rannavalve seal oleks, siis seal me valvamas oleme," lisas ta.

"Ujujaid pole palju olnud, aga mõned probleemid on ikkagi tekkinud, näiteks Tartus Anne kanalis pidime korraks punase lipu välja panema. Bakterite ülekasv oli seal," tõi Tuul näite.

"Tegelikult probleemid jaotuvad kaheks. Ühed on kõige tihedamad rikkumised, kus tuleb kergeid märkusi," rääkis Tuul. "Näiteks klaastaaraga randa tulek. On juba mitu juhtumit olnud, kuidas inimestel on lõikehaavad ja me oleme pidanud esmaabi osutama," lisas ta.

"Lemmikloomadega ka kahjuks rannaalale tulla ei tohi," tõi Tuul näiteks teise kergemat sorti rikkumise, millest paljud inimesed teadlikud pole.

"Kui me räägime nüüd nendest suurtest murekohtadest, siis nendeks on esiteks ikkagi purjus peaga randa tulek või ka rannas alkoholi tarbimine ... ja siis proovivad inimesed loomulikult vette minna," lausus Tuul. "Need on eluohtlikud juhtumid ja meie rannavalvurid on pidanud kordi ja kordi inimesi päästma."

"Ja lastel tuleks ikkagi silma peal hoida," kommenteeris G4Si kommunikatsioonijuht teist suurt murekohta. "See võtab tõesti vaid ühe hetke, kui laps on vees ja neil on vesi üle pea ning siis võib asi halvasti lõppeda," ütles ta.

"Õnneks lapsed isegi nii palju vette ei kipu, vaid nad lihtsalt kaovad rannas ära. Selleks tarbeks ma kindlasti soovitaks lastevanematel küsida rannavalvuritelt käepaelad. Pange vähemalt telefoninumber sinna kirja, et siis ei peaks rannavalvur sadade või tuhandete inimeste seast otsima, kellele see laps kuulub," lausus Tuul.

Tuul rääkis lõpetuseks, et rannavalvureid on sõltuvalt rannaala suurusest ja selle lahtiolekuajast üks kuni viis.