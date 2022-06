Eesti Laulu poolfinalist Kaia-Liisa Kesler avaldas värske singli

Eesti Laulu konkursilt tuntust kogunud Kaia-Liisa Kesler andis välja suvise loo "Nüüd on nii". Tegu on Kesleri kolmanda singliga.

Kesleri sõnul räägib laul minevikust lahti laskmisest ja sellega rahu tegemisest ning sellest, kuidas tuleb keskenduda endale ning sellele, mis sind motiveerib ja inspireerib.

"Mu enda minevik ajendas seda lugu kirjutama. Alguses võib tunduda, et mingist asjast on võimatu üle saada, aga see on alati võimalik," selgitas Kesler loo sünni tagamaid.

"See laul on mõeldud kõigile, kellele on haiget tehtud ja keda on alahinnatud. Me oleme nii palju rohkemaks suutelised, isegi kui me sellest ise vahel aru ei saa," lisas lauljanna.

Kesler teatas, et tal on seljataga korralik dream team ning huumorit oli tunda kogu ettevalmistava protsessi vältel - loo kirjutamisest video filmimiseni.