Hooaja viimane "Terevisoon" läheb eetrisse Tartust Emajõe äärest

"Terevisiooni" hooaja viimase episoodi pop-up stuudio saab asuma 17. juunil Emajõe ääres, Toko restorani juures. Stuudios on Reimo Sildvee, Liisu Lass ja Owe Petersell.

Saadet edastatakse lisaks stuudiole ka laevaga Emajõelt, kus saatejuht Katrin Viirpalul on erinevad peatuspaigad Tartu piires - näiteks külastatakse Emajõe Lodjakoda ja kohalike kalamehi.

Stuudios tuleb juttu ka Tartu autovabaduse puiestee laiendamisest ning tartlaste aianduse subkultuurist, mis on rajatud linna poolt jagatud maalappidele.

Samuti külastab stuudiot geneetik ja hobipaleontoloog Erik Abner. "Ta on leidnud tohutult huvitavaid ja haruldasi eelajalooliste loomade fossiile," kommenteeris Sildvee.

"Meil tuleb ka üks uhke vana ralliauto kohale Rally Estonia raames," lausus Sildvee. Lisaks viiakse läbi tuur Supilinnas. "Otsime üles kolm kõige huvitavamat ja Supilinnale omasemat paika," teatas ta.

"Räägime päevakajalistest teemadest - meil on jutuajamine sellest, kuidas pagulasabi Tartus tegeleb ja kuidas Tartu linn ja üldse Lõuna-Eesti piirkond on Ukraina põgenikke vastu võtnud ning mis abi MTÜ Eesti Pagulasabi Ukrainasse saadab," tutvustas Sildvee.

"Ühte episoodi ei oskagi välja tuua," vastas Sildvee küsimusele, mis kõige eredamalt möödunud "Terevisiooni" hooajast meelde jäänud on. "Me oleme proovinud kogu aeg seda elu, mis meie ümber on - olgu see sõda või haigused - edasi anda ja vaatajad on selle hästi vastu võtnud," teatas ta.

"On olnud hästi huvitav ja töörohke hooaeg," lisas Sildvee, et erinevad kriisid on toonud palju tööd juurde. "See on pannud rohkem pingutama."

"Oli intensiivne, aga see nüüd ei tähenda, et toss on väljas, vastupidi - ind jätkata on väga suur," oli saatejuht positiivselt meelestatud.

Sildvee vihjas, et järgmisel hooajal näeb saates tehnilisi uuendusi. "Terevisooni" uus, 23. hooaeg algab 29. augustil.