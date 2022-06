Tarvo Valmi bändil ilmus uus singel "Oma südant kuula". Bändi sõnul soovisid nad looga inimestele meenutada, mis tegelikult elus tähtis on.

"Loo sõnad ka räägivad sellest, et tuleks teha asju, mis on olulised sulle endale. Rabatakse ikka kellegi teise nimel - olgu siis see töö või pere, riik või raha. Õhtu lõpuks oledki läbi nagu zombie ja järgneval päeval algab kõik uuesti" rääkis loo mõttest Tarvo Valm. "Seda lugu kuulates võiks veidi pidurit tõmmata ja end sellest maailmast korra lahti lasta" soovitas Valm.

Singli "Oma südant kuula" muusikavideos saab näha mitmeid näitlejaid, nende seas ka Tõnis Niinemets, Maiken Pius ja Grete Kuld.

Kantrit, rokki, bluusi ja folki viljelev Tarvo Valmi bänd loodi 2020. aastal ning ansamblisse kuuluvad veel Danel Pandre, Elvis Jakobson ja Tõnu Timm.