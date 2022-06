Mai oli ETV+ jaoks läbi aegade edukaim telekuu

Kui koos kevade saabumisega on üldine televaatamise aeg Eestis vähenenud, siis ETV+ vaatamisaeg on möödunud aasta maiga võrreldes 40 protsenti suurem. Sealjuures oli ETV+ vaatamisminutite arv mais kanali läbi aegade kõrgeim tulemus.

Võrreldes aastataguse ajaga on ETV+ vaatamisaja osakaal kasvanud 55 protsenti ja on tulemusega 3,1 protsenti kanali kõrgeim saavutus pea seitsme tegevusaasta vältel. Vaatamisaja osakaalu kasv sai tõuke Venemaa telekanalite sulgemisest Eestis ja on jätkanud kasvamist ka viimaste kuude võrdluses.

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja sõnul on siinse elanikkonna seas kujunenud uued teleri vaatamise harjumused ja ETV+ seltsis veedetakse aina rohkem aega. "Valmistume juba sügishooajaks, aga pakume läbi suve vaatajatele võimalikult mitmekesist programmi igapäevaste uudiste, "Suvise Horisondi" ja sarjade-filmide näol," lisas ta.

Telekanali vaadatuim saade on jätkuvalt "Aktuaalne kaamera", mida keskmiselt vaatas maikuus otse või järele 31 000 inimest. Televaatajaid meelitas ka Eurovisiooni lauluvõistlus, mille finaali jälgis samuti 31 000 vaatajat. ETV+ saadete esikümnesse mahtusid ka lauluvõistluse mõlemad poolfinaalid ja erisaated.

ETV+ rekordiline vaatamisaeg ja osakaal peegelduvad ka omasaadete vaatajanumbrites. Läbi aegade parima tulemuse tegid "Kes keda?", "Oma tõde", "Peegel", parimat tulemust kordasid "Nädala intervjuu", "Kohv+" ja "Insight". Suure huviga on vaatajad vastu võtnud ka selle kevade uued saated "Horisont" ja "Orbiit".

Silmapaistev oli maikuu kõikide ERR-i telekanalite jaoks. ETV otsevaatamise osakaal (19 protsenti) on viimase 20 aasta maikuude kõrgeim. ETV2 vaatamisaja osakaal (2,2 protsenti) oli samuti võrreldes aastatagusega kõrgem.

Televaatajate suurimaks tõmbenumbriks kõikide telekanalite võrdluses oli Eurovisiooni finaali ülekanne, mida ETV vahendusel vaatas otse 221 000 inimest ja koos järelvaatamisega 242 000 inimest. Finaalile järgnesid vaadatavuselt Eurovisiooni teise poolfinaali otseülekanne ETV-s ja erisaade "Kuidas valmistutakse Eurovisiooniks Torinos". Sarisaadetest oli maikuu vaadatuim "Pealtnägija" 190 000 vaatajaga (otse ja järele).