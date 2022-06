Triin Talk vanalinnast: otsuseid tuleks langetada selle põhjal, mis on oluline kohalikele

Vanalinn on olnud viimastel aastatel eelkõige turistidele suunatud linnaosa. "See on väga ohtlik tee - siis on majanduslik monofunktsionaalsus ja see on hästi haavatav, hästi habras," rääkis Talk "Terevisioonis". "Ja nagu me näeme, kui mingi kriis toimub, siis on kohe jama majas," lisas ta.

"Kindlasti on mitmekesisus alati parem," lausus Talk. "See jätab linnast palju parema mulje, kui see pole teemapark," selgitas ta, et ka turist tahab kohalikku eluolu näha, mitte ainult teiste turistide seas olla.

Vanalinna linnafoorumi kuraatori sõnul on turismiga seoses üks põhilisi küsimusi see, kuidas turismi hajutada nii, et see ei koonduks ainult vanalinna. "Ja ühtlasi ka, kuidas vanalinna tuua rohkem kohalikku elu," teatas ta.

"Suurele osale võiks kindlasti huvi pakkuda ka meie tööstuspärand, mis on väga rikkalik ... meie puitasumid, mis on väga erakordsed Euroopa mõistes - selliseid piirkondi kindlasti võiks rohkem esile tõsta," lausus ta.

"Kui kohapeal on paartuhat kohalikku tarbijat ja miljonid välisturistid, siis kogu kaubandus ja teenindus kipub sinnapoole liikuma," rääkis Talk, miks suure tõenäosusega on vanalinnas rohkem rõhku turismile pööratud.

Talgi sõnul ei tohiks otsuseid langetada mitte enampakkumise põhjal, vaid pigem otsustada selle põhjal, mis oleks oluline vanalinna keskkonda tuua - mis toetaks kohalike inimesi, traditsioone ja lastega perede tegutsemist.

"Koolidega on päris hästi - haridus- ja kultuurielu on korralikult vanalinnas sees. See on kindlasti oluline väärtus," ütles Talk, kuid lisas, et näiteks lasteaedadega on vanalinnas seis kehv. "Väga palju ikkagi kurdetakse seda, et munitsipaallasteaeda juba oodatakse 1960-ndatest," teatas ta.