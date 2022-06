Sander Rebane avaldas esimese lühialbumi "A Phase"

Sander Rebase sõnul on tema muusika alternatiiv-popilik ning hip-hopi, R'n'B-d, IDM-i ja LO-FI-d omavahel siduv.

Rebane teatas, et viimase aasta vältel kirjutas ta palju muusikat sahtlisse. "Otsustasin õrna värelusega südames, et on aeg see välja anda, et saaks oma muusikaliste otsingutega edasi liikuda," lausus ta. Rebane lisas, et tema lugude ideed on tekkinud tihtipeale autoga maanteel pikki vahemaid sõites.

"See, mis mind muusika juures ehk kõige enam tõmbab, on kadumine. Kadumine tollest lõputust sõnade maailmast. See album olen mina, oma toorelt irratsionaalses mahlas, oma võimetusega sõnastada sõnastamatut," kirjeldas Rebane.

Lühialbumi "A Phase" kaasprodutsent on Steven Ilves ning selle miksis ja masterdas Siim Hiob. Lühialbumil teeb kaasa ka LA-s resideeruv artist Svndra.