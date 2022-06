Ari Matti Mustonen: ära mine publikuni, too publik endani

Mustonenil on tulemas "Flamingo" tuuri raames veel kolm show'd, üks neist on Paides (16. juunil) ning kaks Alexela kontserdimajas (18. ja 19. juunil).

"Isegi kui tuleks kümme inimest - meil tuleb väga fun show," oli Mustonen kindel. "Ja ma olen teinud show'sid ka kahe inimese ees," lisas ta.

"Kui ma alles paar aastat tagasi käisin teisi koomikuid seal vaatamas, siis ma mõtlesin, et see on nüüd väga suur saal," meenutas Mustonen ning lisas, et nii lühikese aja pärast ise Alexelas esineda, on tema jaoks natuke hull küll.

Mutsonen on lisaks Eestile esinenud näiteks ka Austraalia, Kanada ja Inglismaa lavadel. "Melbourne'is, Austraalias, alustasin," teatas ta. "Sa lähed kohale, paned end kirja, 3-4 minutit," kirjeldas Mustonen, et püstijalakoomikuna lavale saada on lihtne. "Sa saad võimaluse."

Koomiku sõnul andis talle välismaal esinemine palju enesekindlust juurde, eriti see, kui Kanada tuntud komöödiaklubi, Comedy Mixi, omanik palus teda klubi viimasele üritusele esinema. "See klubi oli 22 aastat lahti. Viimane nädalavahetus, kui ta lahti oli, siis omanik ise palus, et ma teeks show'd," rääkis ta.

"Sa pigem kaevad endas sügavamale... ära mine publikuni, too publik endani," kommenteeris Mustonen, kuidas ta erinevates riikides oma naljadega publikuni jõudis. Samuti sõnas ta, et hea nali toimib igas riigis, lihtsalt sõnastust tuleb natuke kohandada.

Mustonen teatas, et Jan Uuspõld on olnud talle karjääriliselt suureks inspiratsiooniks. "Ma olin äkki 15, kui käisin "Ürgmeest" vaatamas, viisin tüdruksõbra date'ile," lausus ta.

Inspiratsiooni leiab koomik veel suhetest, välismaal aset leidnud seiklustest ning mingil määral ka aktuaalsetest teemadest, näiteks Ukraina sõjast. "Eestis on ikka väga hästi huumoriga - me armastame enda üle naerda. Vähemalt minu perspektiivist," lausus Mustonen.

"Proovin seda unistust elus hoida. Proovin ikka välismaal ka mingeid asju teha," rääkis ta tulevikuplaanidest, mis hõlmab välismaised esinemisi. "See on raskem kindlasti," lisas Mustonen lõpetuseks.