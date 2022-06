Tartu Autovabaduse puiestee avatakse Stefani ja Justamendi kontserdiga

Tartu 2024 produtsendi Kati Tihkani sõnul pakub Autovabaduse puiestee avakontsert kuulamisrõõmu nii vanematele kui ka noorematele linlastele. "Autovabaduse puiestee avakontserdil saab tantsida tuttavate Justamendi laulude järgi ja laulda kaasa Stefani tänavusele eurolaulule. Mõlemad esinejad ilmestavad ideaalselt Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuurilist mitmekülgsust. Avaõhtu juhatab sisse seitsme nädalavahetuse pikkuse kultuuriprogrammi, mille jooksul saab näha ja kuulda veel palju põnevat," lubas Tihkan.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Tiigi seltsimaja ja Tartu linna eestvedamisel toimuvad Vabaduse puiesteel 1. juulist kuni 14. augustini kontserdid, tantsuõhtud, toiduturg ja paljud teised sündmused.

Programmis esinevad Rita Ray (16.07), Horoskoop ja Heidy Tamme (23.07), Raul Ojamaa (29.07) ning Ewert and the Two Dragons (14.08). Klaaspärlimängu festivali raames toimub ansambli Kukerpillid 50. aastapäeva kontsert (10.07) ning augusti esimene nädalavahetus toob Vabaduse puiesteele Tartu toidu- ja veinifestivali, kus esinevad Jüri Pootsmann (5.08) ja Alika Milova (6.08).

Suvise programmi ajal, 1. juulist 14. augustini on Vabaduse puiestee autoliiklusele suletud nädalavahetustel (R 18.00 – P 23.59). Täielik sulgemine on perioodil 8.-19. juuli, mil kesklinna kolivad WRC Rally Estonia sündmused. Ülejäänud perioodil on autodele avatud Vabaduse puiestee pargipoolne ala.

Vabaduse puiestee jõepoolne osa on kujundatud varasematest aastatest tuttaval kujul. Lisatud on istumis- ja ajaveetmisvõimalusi, haljastust ning uus veeatraktsioon. Alal pakuvad süüa erinevad tänavatoiduautod. Kogu Autovabaduse puiestee pikkuses Delta õppehoonest Vaksali sillani täiendatakse tänavaid erinevate ajaveetmiskohtade ja väikese seikluspargiga Lillemäel. Oma tegevuse saavad suveperioodiks osaliselt tänavale kolida ka Riia tänava ettevõtted.

Autovabaduse puiestee eesmärk on ühendada südalinn ja Emajõe-äärne ühtseks tervikuks, eraldada liiklejagrupid turvaliseks liikumiseks ja elavdada suvist linnasüdant.