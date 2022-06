Saarevaht Liis Seljamaa: Keri saar on enese proovile panemise koht

Liis Seljamaa kõneles "Vikerhommikus" Keri saarevahi ametist ning ütles, et tööle võib tulla igaüks, kuid arvestama peab piiratud ressursside ja teistsuguste tingimustega.

Saarevahi amet eeldab saare tutvustamist külalistele. Samuti tuleb hoolitseda, et inimesed saart enda teadmata ei kahjustaks, kuna seal on lindude pesitsusala ja omapäi liikudes võib pesale peale astuda. Ka võib tekkida vajadus ohjeldada mõningaid seltskondi. Saarele ei tohi tulla lemmikloomadega, ka seda peab saarevaht jälgima, ning loomulikult tuleb aidata merehädalisi.

Kuigi saarevahiks võib saada igaüks, soovitab Seljamaa enne saareeluga tutvuma tulla. Elu Keri saarel tundub romantiline, kuid arvestama peaks sellegagi, et sügise poole on oht jääda nädalateks merevangi.

Liis Seljamaa Keri saarel, päikesetõusu ootamise kohas Autor/allikas: Liis Seljamaa erakogu

Saarevahiks võib tulla ka kaaslase, pere või sõpradega. "Saar õpetab meeskonnatööd, sa pead arvestama piiratud ressurssidega ja planeerima näiteks elektri kasutust. Üksinda tulles pead olema kindel, et saad üksinda hakkama, nii iseenda kui ka kõikide asjadega, mis võivad juhtuda," ütles Seljamaa ja vihjas, et elekter ja vesi ei tule otsekohe kätte.

Seljamaa sõnul on Keri saar enese proovile panemise koht — kas saad hakkama eraldatuse ja teistsuguste tingimustega.

Liis Seljamaa Keri saarel. Pildil on saarevahi õhtusöök Autor/allikas: Liis Seljamaa erakogu

Tema jaoks on Keri saar hea akude laadimise koht. Kuigi saar on turistide seas populaarne, lähevad inimesed õhtuks siiski ära ja saarevaht jääb üksinda. "See omaette olemine ja enda mõtete mõtlemine — tõstad pilgu ja vaatad kaunile merele päikesetõusu või -loojangu poole, siis tekib sissepoole vaatamise olek," kirjeldas ta.

Ainsa miinusena tõi Seljamaa välja tuule, sest kui vähegi tuult on, siis seal puhubki kogu aeg. Samas sajab tema sõnul Keril vihma võrdlemisi harva. "Kui sinna minna päikesepaistelisel suvel, siis seal on veel päikesepaistelisem kui mujal. Kui otsid päikeselist paika, siis on Keri väga hea koht," lubas ta.