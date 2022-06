Indrek Ventmann uuest laulust: Helena nimi sobis meie loosse ideaalselt

Proviisoriharidusega Ventmann rääkis, et päikesekaitsekreeme kasutades on olulisim reegel see, et seda üldse kasutatakse, kuid valikut tehes tasuks lähtuda sellest, millise nahatüübiga inimene on - heledama nahaga inimestele soovitab ta kõrgema SPF faktoriga kaitsekreeme, tumedama nahaga inimesed võivad midagi kergemat valida. Siiski rõhutas ta, et päikesekaitsekreem võiks olla minimaalselt SPF 30 faktoriga. Päikesepiste korral tasub minna varju, juua vett ja ravida ennast vastavalt sümptomitele ning päikesepõletuse korral soovitas Ventmann kasutada aaloega jahutavaid geele või spetsiaalselt põletusteks mõeldud vahendeid.

Kui aktiivsematel koroonaperioodidel avaldas Ventmann paar ühiskonda harivat koroonateemalist laulu, siis viimastel aastatel ta uut popmuusikat välja andnud pole. "Ma olen rohkem hobimuusik, kui tuleb tuju, midagi välja lasta, siis on see võimalus olemas. Ma ei pea alatasa mõtlema, et mul on sügiseks midagi vaja või mul on jõululugu vaja, sest muidu on läbi," kirjeldas Ventmann enda loomeprotsessi.

Uue singli nimevalikut põhjendas laulja sellega, et Helena on Eestis populaarne nimi, mida on riimuvuse tõttu hea oma loos kasutada.