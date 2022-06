"Ringvaade suvel" alustab Anu Välba juhtimisel

"Ringvaade suvel" teeb esmaspäevast neljapäevani kell 21.35 meeleoluka kokkuvõtte Eestis ja maailmas toimuvast. Sel suvel juhivad saadet ETV ekraanilt tuntud tegijad, kellest igaüks toob suvisesse telemagasini kaasa omanäolised kohtumised ja teemad.



Suvise hooaja avab Anu Välba, kes juhib saadet käesoleva nädala argiõhtutel. Esmaspäeva õhtul ootab vaatajaid ees kohtumine Ott Sepaga ja Eurovisioonilt tuule tiibadesse saanud Måneskiniga, kellelt Heleri All sai Leedus toimunud kontserdil intervjuu.



"Mul on hea meel "Ringvaates" üle pika aja korraks tagasi olla. Olen väga rõõmus selle võimaluse üle," ütles Anu Välba saatenädala eel. "Muidugi tunnen suurt puudust kolleg Reikopist, aga minu suureks õnneks ei ole puhkusele suundunud "Ringvaate" suurepärane toimetus eesotsas Kai Väärtnõu ja Priit Rajaloga. Niisiis, esimesel suvise "Ringvaate" nädalal satub eetrisse nii kuulsaid kui ka kummalisi, nii poliitikuid kui ka muusikuid."



Kui Anu Välba jaoks on "Ringvaade" tuttav koht, siis suvel on oodata saadet juhtima ka mitmeid tegijaid, keda vaatajad teavad hoopis teistest saadetest. Tuleval nädalal võtab stuudios koha sisse "Osooni" saatejuht Kristo Elias, suvi pakub uusi kohtumisi veel näiteks Urmas Vaino, Mirko Ojakivi, Alvar Tiisleri ja Aet Süvariga. Ekraanile naasevad ka "Ringvaate" põhituumik Marko Reikop, Anna Pihl, Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla.



"Ringvaade suvel" on ETV eetris esmaspäevast neljapäevani kell 21.35, jaaninädalal esmaspäevast kolmapäevani.