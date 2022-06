Alika Milova elus on olnud periood, mil ta muusikaga tegeleda ei soovinud

Kui Alika debüütsingel kirjutati valmis enne superstaarisaate võtja selgumist ning võitja selle loomeprotsessis osaleda ei saanud, siis oma teise singli loomisel osales Milova ise ka. "Mulle väga meeldib see lugu, mina reguleerisin kõike ja kirjutasin viisi," kirjeldas Milova loomeprotsessi. Lauljanna tõdes, et päev, mil lugu avalikustati, oli tema jaoks stressirohke ning ta käis pidevalt statistikat vaatamas, et näha, kuidas lool läheb. "Kuna lugu on ikkagi minu oma, tahaks, et tal läheb hästi, ja õnneks tal läheb hästi," kinnitas Milova kümme päeva pärast loo avalikustamist.

Poole aasta sisse, mil Milova superstaari tiitlit on kandnud, jääb ka Ukraina sõja algus. Alikal on Ukrainas osa perekonnast ja sõbrad, kellest enim suhtleb ta endavanuse vennaga. "Ta tavaliselt vastab väga lihtsalt, et kõik on normaalne. Räägib mingitest uudistest, näiteks täna jälle Kiievit pommitati," kirjeldas Alika vestluseid vennaga. Kuna Alika Ukrainas elavas perekonnas on kaks meest, kes oma vanuse tõttu riigist lahkuda ei või, on perekond Ukrainas ringi reisinud. "Nad proovivad nautida hetke ja olla positiivsed, kuid elu ei ole enam samasugune nagu see oli. See on päris kurb ja kõik ootavad, millal see lõpeb," kirjeldas laulja lähedaste tundeid.

Alika tunnistas, et tal on elus olnud periood, mil ta muusikaga tegeleda ei soovinud: "Iga teine sõber või tuttav, kes teadis, et ma muusikaga tegelen, uuris, kas ma enam ei laulagi. Seda oli väga valus kuulda ja raske oli vastata, et ma endiselt laulan, aga praegu on nii. Vanemad ka muretsesid, et alates neljandast eluaastast tegelesin laulmisega ja siis ühel hetkel on kõik. Mina ei muretsenud, sest nii ma tundsin. See on paljudel viga, et nad tunnevad, et ei soovi laulda, aga sunnivad ennast." Perioodi, mil Alika aktiivselt laulmisega ei tegelenud, kasutas ta selleks, et ennast muusikaalaselt harida ja inspiratsiooni otsida.