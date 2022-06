ERKI moe-show peaauhinna pälvis Eneken Johanson

Laupäeval Eesti kunstiakadeemias 40. korda toimunud legendaarsel ERKI moe-show'l kuulutati rahvusvahelise žürii valikul võitjaks Eneken Johanson kollektsiooniga "Who Let the Dust Out".

Kunstiakadeemia tudengitest koosnev korraldusmeeskond lõi platvormi 16 erinevale disainerile, kes esitlesid sündmusel kokku 14 kollektsiooni.

Žüriisse kuulunud EKA emeriitprofessor Signe Kivi sõnul on katsumus võrrelda piirideta loovust ja väga selgelt läbimõeldud kontseptsiooni. Kunstiakadeemia endise rektori arvates on taaskasutus miski, milleta ei tohiks moodi üldse luua. Eriilmelise žürii ühise töö tulemusel jõuti järelduseni, et tänavuse konkursi peaauhind kuulub praktilisuse ning loovuse ühendanud Eneken Johansoni kollektsioonile "Who Let the Dust Out", sest see oli inspireeritud elu esimese kodukoha renoveerimisest ja taasmõtestamisest. Johanson pälvis võidutöö "Who Let the Dust Out" eest 1200 euro suuruse preemia.

Teisele kohale tuli Mairo Seire, kollektsiooniga "Põrmandurõõva". Kolmanda koha võitis Siim Oja, kollektsiooniga "Define:chimera, cute, eerie". Tradehouse eriauhinna pälvisid Anastasia Pjatakova ja Ron-Jonas Verlin. Sustainable Fashion Week Vilnius eriauhinna pälvisid Mairo Seire, Eneken Johanson ja Joanne-Heleene Sõrmus. EKA videoproduktsiooni eriauhinna, mille kunstiline juht on Läti moedisainer ja loovisik Rolands Peterkops, võitsid Ron-Jonas Verlin, Eneken Johanson, Siim Oja ja Mairo Seire.

Parimatest parima kollektsiooni selgitas välja rahvusvaheline žürii, mille koosseisu kuulusid Katie Dominy, Tanel Veenre, Liis Eesmaa, Kristi Pärn Valdoja, Rolands Peterkops, Marite Mastina Peterkopa, Annamari Vänska, Johanna Maria Parv, Kristel Sooaru, TITA ja Signe Kivi.