Andres Parmase lapsepõlv lõhnas tõrva järele

"Üks päev, kus lõhnadel on oluline koht, on suvepäev minu suvekodus põhjarannikul, meie külakeses. Vanasti olid kalda põndakule tõmmatud vanad kalatraalid, mis teenistusest maha arvati. Ja vot see tõrva lõhn...

Need laevad istuvad seal nagu ätid ja vaatavad merele, ja sina turnid nende seljas, keerad rooli, sikutad vantidest ja tõrvalõhn on ninas. See on midagi, mis mind saadab. Laevade tõrvamise lõhn tuletab mulle alati oma kodu ja kindlat kohta meelde," meenutas Parmas 10-12-aastaselt talletatud lõhnu.

Ta lisas, et pärast laevade juures mängimist hüppas ta ratta selga ja sõitis ujuma, kus hingas sisse adru lõhna. "Mõni ütleb hais, aga minu arust on see päris mõnus lõhn," arvas ta.

Ülejäänud päeva veetis Parmas männimetsas tuhandete lõhnade keskel. "Natuke kanarbikku ja kõrvalt soosiilu pealt tuleb sookailu, mustikad, nopid neid, käed lõhnavad mustikate järele, mändide lõhn - kõik see kombo on see, mis on minus sügaval olemas," ütles ta.

