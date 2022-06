ETV näitab III Eesti naiste tantsupidu "Perelugu"

Sellel peol Jõgeval põimuvad üheks looks vanaema asjatamised, pereema argipäev ja lapse mängurõõm. "Perelugu" tantsivad kolme põlvkonna naised, kelle südamed on tugevalt seotud. Neid ühendab ühine lootus ja armastus ning nad teavad, et perega koos veedetud aeg on parim aeg.

Jõgeva staadionil tantsib seekord üle 4100 tantsija, tantsumurule on võetud ka 162 meest.

Pealavastaja on Ave Anslan, teleülekande režissöör Krista Luts, juhtoperaator Janno-Hans Arro, produtsent Margus Saar.