Loodusfestivali sündmuste fookuses on pruunkaru

Selle aasta loom on pruunkaru (Ursus arctos), kellele on loodusfestivalil pühendatud kaks sündmust, kus on võimalik karuga lähemalt tuttavaks saada. Toimuvad õpituba karu joonistamisest Viktoria Haluse juhendamisel ning loodusõhtu "Karu – meie igipõline naaber" teriloogi Egle Tammelehega.

Sel päeval saab loodusmuuseumis tutvuda muuseumi kogude eksemplaridega, keda tavapäraselt püsinäitusel näha ei saa. Muuseum toob vaatajate ette pruunkaru, pruunkaru kolju ning mitmesugused selgrootud, kelle nimi viitab karule.

Joonistamise töötuba noortele ja täiskasvanutele algab loodusmuuseumi seminarialal kell 17. Klassikalist joonistamist tuleb Tartu Kunstikoolist tutvustama Viktoria Halus. Kell 18 järgneb vestlus karude teemal, kus loodusõhtul "Karu – meie igipõline naaber" avab Tartu Ülikooli terioloog Egle Tammeleht karude maailma.

"Räägime, mida me karu elust Eestis teame ning kuidas temaga heanaaberlikke suhteid hoida," sõnas Tammeleht.

Kõik joonistajad saavad jääda loodusõhtut kuulama ning kõik loodusõhtu huvilised on oodatud eelnevalt tutvuma spetsiaalselt selleks puhuks loodusmuuseumisse üles seatud tavapäratu mininäitusega. Joonistamiseks on kohapeal olemas paberid ja pliiatsid.

Loodusfestivali karuteemalised sündmused toimuvad Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 14. juunil kell 17–20.