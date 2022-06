Puukujurid valmistasid kokkutulekul ainulaadseid teoseid

Ihamaru külas Viia-Jaani taluplatsil valmis mootorsaagide müra saatel paarkümmend puitskulptuuri. Kolme päeva saagimise ja puuvoolimise tulemusena valmistas iga meister vähemalt ühe kuju, mis Kõivualutse laadal toimuvale oksjonile pannakse.

Mõni kujur suutis selle ajaga valmis meisterdada lausa mitu taiest.

"Täna olen ma ametis ühe kindrali tegemisega ja see kindral tuleb mul täna õhtuks valmis saada veel. See on Rootsi Põhjasõja-aegne kindral, kes otsustas siin ühest talust teha peatumiskoha ja nüüd on see Kindrali talu ja saab sellise vahva kindrali omale väravasse," selgitas puukujur Silver Treiman.

Kuju voolimine võtab tunde ning võib mõnikord olla väga raske.

"Alguses on alati raske, aga see ootus, et midagi hakkab ilmuma, minu idee hakkab teoks saama. See on üüratu suur rõõm näha, et midagi ilusat tuleb välja, see on alati selline võidurõõm. See on kõige suurem rõõm, mis elus olla võib - teha midagi ilusat ja kui selleks tuleb ületada ka raskusi, saagida raske saega suuri puutükke, siis sellevõrra see rõõm on veel suurem kui midagi välja tuleb," rääkis puukujur Anni Käärst.