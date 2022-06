ERKI Moeshow tähistab 40. sünnipäeva

Ühed osalejatest on Pallase tekstiiliosakonna kolmanda kursuse tudengid kollektsiooniga "Kihtimisi".

"Meie üheks materjaliks on eestimaine villane lõng. Tahtsime erinevaid võimalusi katsetada ja struktuure luua, kombineerida erinevate materjalidega. Tegime ise ka trükikangast, mis lisab kontrasti kollektsioonile juurde," kirjeldas Pallase tudeng Johanna Mauer.

"Me keskendusime ka sellele, kuidas muuta riideid erinevatele kehatüüpidele sobivaks ehk need on reguleeritavad," lisas Pallase tudeng Brigita Kasemets.

Terve kunstiakadeemia hoone on moe päralt ja lisaks traditsioonilisele moelavale on paljudel üliõpilastel ka personaalsed esitlused.

Eesti Kunstiakadeemia moedisaini teise kursuse üliõpilane Alice Pärtelpoeg on üks 15 finalistist. Tema kollektsioon "Distant sounds" on inspireeritud vanaema jutustatud lugudest.

"Kasutasin oma kollektsioonis hästi palju villa ja siidi ja traadist heegeldamise tehnikat, põletasin neid, et neist tuleksid erinevad toonid välja. Minu kontseptsioon on hobuste ja kuljuse teema," selgitas Pärtelpoeg.

Kunstiakadeemia moeosakonna juhi Piret Pupparti sõnul näeb tänavustes kollektsioonides palju enesesse süübimist.

"Lapsepõlve või pere lood on üks selline teema, kus näeme märksõnu. Teisest küljest väga huvitav, ma poleks uskunud, et tuleb sellist etnograafilist lainet. Ja tuleks hoida silmad lahti materjaliuuenduste osas," ütles Puppart.

ERKI Moeshow korraldamine on nii tähtis kogemus, et seda saab lausa Eesti Kunstiakadeemia õppekavas vabaainena võtta.

"Nad on jaotatud erinevatesse tiimidesse: tagakava tiim, piletimüügi tiim, meediatiim, kunstiline tiim jne. Vastavalt valdkonnale nad saavad toimetada ja õnnestuda ja ebaõnnestuda," rääkis ERKI Moeshow korraldustoimkonna juhendaja Laura Kurs.

ERKI Moeshow finaal toimub laupäeva õhtul Eesti Kunstiakadeemia hoones, kus astuvad oma kollektsioonidega üles 15 finalisti.