Seaküla Simson: kõige suurem võlu on pronksi valamisel

"Kõige suurem võlu on ikkagi pronksi valamisel - see on mu armastus ja see võlub mind elu lõpuni," rääkis Simson. "Kõige põnevam on siis, kui pronks on ära valatud ja järgmine päev hakkad vorme lahti lööma. Ja seal on kihvtid lõhnad, ateljees sees," kirjeldas ta.

"Kui on valida, kas mõnu või tervis, siis mõnu on ikka enne," viitas Simson naljatledes sellele, et need lõhnad, mis ta töö käigus sisse hingab, ei pruugi küll kõige tervislikumad olla. "Valan ikka korra kuus ja sinna juurde ka modelleerimine, lihvimine, poleerimine ja siis vahepeal oma aja võtab ära ka mediteerimine," rääkis ta.

Simson lisas, et tööst puhkab ta reisides. "Maailma on nii suur ja lai, et pole mõtet ühes kohas mitu korda käia," lausus ta. Reisimine inspireerib Simsonit ja inimesi vaatab ta läbi skulptori pilgu. "Kuubas nägin hästi paksu vanameest ... mind kogu aeg kummitab, ma tahaks teha väikse skulptuuri temast. Ma ei tea, kui palju ta kaalus, umbes 150 kilo," ütles Simson. "Lihtsalt kogu aeg lükkub edasi, tellimused tulevad kaela," lisas ta, et tellimustöid on väga palju.

"Ei ole muidugi ... kelle jaoks on, kelle jaoks ei ole. Ilu on vaataja silmades," vastas Simson küsimusele, kas tema jaoks on klassikalist ilu olemas.

"See oli hästi lihtne ... lapsepõlves ema sundis mind lastekunstikoolis käima - ega ma ei tahtnud eriti - aga väga hea direktor oli seal," meenutas Simson skulptoriks saamise teekonda. "Lapsepõlves sai jalgrattaga käidud Ontikal ja savi kaevatud ning kodus voolitud. / .../ Peale seda tuli tahtmine õppida midagi edasi," lisas ta. Simsoni sõnul oli tal valida, kas minna õppima keraamikat või skulptuuri ning ta valis viimase, kuna seal ei olnud maalieksamit vaja teha.

"Kes on kassiarmastaja, kes on koeraarmastaja - ma olen saviarmastaja," lausus Simson. "Mul on elus hästi läinud - ma teen seda, mis mulle pähe kargab. Ja mul on oma austajaskond, kes küsivad mult tihti, kas ma midagi uut juba olen teinud. Nad koguvad mu asju," rääkis ta. "Ostavad ära."

"Minge skulptuuri õppima," vastas Simson küsimusele, mis ta inimestele suveks soovitaks. "Ja tehke ilusaid asju."