Tanel Veenre Eesti moemaastikust: igatsen midagi teravamat

Laupäeval, 11. juunil toimub taas ERKI moe-show - Eesti Kunstiakadeemia noorte loominguline ettevõtmine, millele pandi alus juba 40 aastat tagasi.

Veenre teatas, et tema esimene ERKI moe-show oli 1995. aastal ning ta osales seal külalisena. "Ma olin siis tudeng esimest aastat kunstiakadeemias," lausus ta.

"Siis on energiat palju - maailm on lahti ja pea on lahti. Ta on mingis mõttes selle eluetapi kaardistamiseks tähenduslik," rääkis Veenre, et ERKI moe-show on eelkõige tudengite üritus, kus indu täis noored oma loomingut esitlevad. "Seal on alati mingi energia, mida ma mujal kunagi ei koge," lisas ta. "Ma arvan, et ERKI endiselt kehastab mingit nooruse uljust ja vabadust."

"Ta on kindlasti muutunud hästi palju konvensiaalsemaks," arvas Veenre, kuidas moe-show aastate jooksul muutunud on. "See jällegi peegeldab maailma meie ümber ja kuidas noored inimesed ennast leiavad - mis on nende väärtused, mis on nende jaoks oluline," ütles ta. Veenre arust olid 1990-ndat mõnes mõttes toores aeg ning nüüd on maailm muutunud utulitaarsemaks.

"Me oleme nagu heas ja halvas Skandinaaviastumas - ma tean alati, mis juhtub, ma tean, mis on nurga taga. Aga kui ma lähen juba Napolisse, siis ma ei tea, mis seal nurga taga tegelikult toimub ja kui ma lähen veel kaugemale, Ladina-Ameerikasse või Aafrikasse, siis see on kaos, see on tundmatus," selgitas Veenre praegust moemaastikku Eestis.

Tanel Veenre on ka ERKI moe-show žüriiliige. "Mina hindan ikkagi kunsti - mulle meeldib, kui ma näen annet. Midagi ürgset, sõltumatut. See on midagi, mis mind jalus rabab ja relvituks teeb," ütles ta ja lisas, et isiksuse nägemus ja visioon on moeloomingus väga tähtsal kohal.

"Iga looja joob erinevast allikast. On kunstnikke, kes on palju sotsiaalsemad ja on otseselt dialoogis ühiskonnaga ja see on nende toit. On kunstnikke, kes liiguvad mingis poeesia kõrgmäestikus, mis on täiesti kauge igapäevaelust. Sellel on ka mingi koht. Põgenemine on ka inimlik vajadus," arvas Veenre. "Mõnikord ma igatsen midagi teravamat ja otseselt ajaga hästi dialoogis olevat moodi, lisas ta.

ERKI Moeshow toimub 11. juunil kell 18 Eesti Kunstiakadeemias.