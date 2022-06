Johnny Depp andis välja muusikavideo singlile "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr"

Johnny Depp avaldas muusikavideo singlile "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", mis on tehtud koostöös Jeff Beckiga.

Johnny Depp ja Jeff Beck teatasid, et annavad varsti välja ühise albumi ning esimese singlina avaldati "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr". Loo sõnad on Deppi kirjutatud.

Uus lugu on inspireeritud näitlejannast Lamarrist, kes suri 2000. aastal 85-aastasena. Beck teatas, et oli "Hedy Lamarri" loost hämmingus, kui Depp seda talle esimest korda kolm aastat tagasi esitas. "See laul on üks põhjusi, miks ma palusin tal endaga albumi teha," ütles Beck. "Mul ei ole sellist loomingulist partnerit nagu Depp väga pikka aega olnud," lisas ta.

Deppi ja Becki ühine plaat tuleb välja 15. juulil ning vinüülina saab albumit soetada alatest 30. septembrist.