Reket avaldas uue muusikavideo suvisele loole "Natuke nii, natuke naa"

Reedel, 10. juunil andis artist Reket välja muusikavideo oma värskele loole "Natuke nii, natuke naa". Lugu on pärit Reketi kuuendalt stuudioalbumilt, mis kannab nime "Palun puhka".

"Natuke nii, natuke naa" loo tegemine oli Reketile albumil olevatest lugudest kõige väljakutsuvam. "Enamasti kõige lihtsama refrääni kirjutamine võtab just enim aega", kommenteeris Reket. Tema sõnul sobib lugu ideaalselt selleks, et end lõpuks suvelainele keerata.

Muusikavideost leiab meeleolukaid kaadreid artisti aastatepikkusest tööst ja puhkusest. "Kõik, mis ma elu jooksul teinud olen, on teinud minust selle, kes ma olen täna. Elu peab olema elamist väärt ja usun, et see muusikavideo seda ka vaatajale meelde tuletab. Work hard, play hard", tutvustas Reket oma uut muusikavideot.

Videomaterjal pärineb peamiselt Reketi enda telefonist. Muusikavideo monteeris kokku Henry Parelo. Loo on produtseerinud Harhan ning miksinud ja masterdanud Vallo Kikas.

6. mail andis Reket välja oma kuuenda sooloalbumi nimega "Palun puhka", kus on kokku 13 lugu. Album sai esimesel nädalal enimstriimitud albumiks Eestis. "Palun puhka" ilmus esialgu digitaalsel kujul, kuid Reket teatas, et tal on käesoleval aastal plaanis välja anda ka füüsiline plaat.