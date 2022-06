Placebo Läti kontserdi soojendajaks valiti Sibyl Vane

Sibyl Vane'i bassisti ja mänedžeri Heiko Leesmenti sõnul on see kogu kollektiivile suur tunnustus. "See on tõesti suur au, et meid on välja valitud ja selline võimalus antud. Ja muidugi meile teeb suurt rõõmu, et Sibyl Vane'i muusika lõunanaabreid jätkuvalt köidab, sest meid seob ju Lätis tuuritamisega kümneaastane ajalugu. Publiku huvi kontserdi vastu on väga suur ja on kindel, et tuleb üks väga äge õhtu. Usun, et Siguldasse kogunevaid Placebo fänne kõnetab ka Sibyl Vane'i looming," rääkis Leesment.

Sibyl Vane on Pärnust pärit alternatiivrokitrio, mille asutasid 2010. aastal kitarrist ja laulja Helena Randlaht ning bassist Heiko Leesment. Aastate jooksul on bänd andnud üle 300 kontserdi Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja kaugemal. Kokku on avaldatud kolm stuudioalbumit, millest viimane "Duchess", ilmus 2020. aastal ja nomineeriti Eesti muusikaauhindadel aasta rokkalbumi tiitlile.

Eesti laiema avalikkuse tähelepanu pälvis Sibyl Vane 2018. aastal Eesti Laulu finaalis oma looga "Thousand Words", millega bänd võitis žürii hääletuses teise ja lõpptulemusena neljanda koha. Selle aasta juulis avaldab Sibyl Vane oma esimese kontsertalbumi ja sügisel avaldab Läti plaadifirma I Love You Records nende kümne aasta eest ilmunud debüütalbumi esimest korda vinüülil, topelt-CD-na ja kassetil.

22. juunil Sigulda lossivaremetes toimuva Placebo kontserdi soojendajana hõigati lisaks Sibyl Vane'ile välja ka Läti enda kollektiiv Purple Negative.

"Purple Negative on kindlasti üks praegu Läti alternatiivroki kuumi nimesid. 2020. aasta suvel soojendasid nad meid albumi esitlusel Riias, kust meie sõprus nendega alguse sai. Loodetavasti saame neid lähiajal ka Eesti publikule tutvustada," ütles Sibyl Vane'i laulja ja kitarrist Helena Randlaht.

Tänavu kevadel, pärast üheksa aastat kestnud pausi stuudioalbumi "Never Let Me Go" avaldanud Placebo on oma 25 aastat kestnud karjääri jooksul müünud üle 13 miljoni albumi. Bändil on aastate jooksul olnud mitmeid hitte, millest tuntuimad on "Every You Every Me", "Pure Morning", "Running Up That Hill", "The Bitter End" ja "Special Needs".