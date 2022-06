Villemdrillem ja Elina Born avaldasid ühise loo "Veelparem"

Muusikud on koostööd teinud ka varem. Nende ühine hittlugu "Niiea" püsis Eesti digitabelites kümneid nädalaid, oli raadiotes aastal 2020 üks mängitumaid lugusid ning on kogunud Spotifys ja YouTube'is üle 2,6 miljoni kuulamise-vaatamise.

"Lugu sündis väga loominguliselt ja kergelt ning on hea meel, et saan taas Elinaga hääled ühte kappi panna. See oli mõnes mõttes natuke nagu klassikokkutulek - kogu produktsioonitiim loo ümber oli sama, mis "Niieal". Eks kindlasti on nii endal kui ka fännidel kohe võrdlusmoment, aga näen ise seda lugu n-ö mõttelise järjena "Niieale". Las jääda rahva otsustada, kas on siis niiea või lausa veelparem," rääkis Villemdrillem värske pala sünnist.

"Huvitav on mõelda, et "Niieast" on möödas juba kaks aastat. Villem on väga andekas ja meie omavaheline koostöö nii stuudios kui ka laval on väga orgaaniline. Hea meel, et leidsin uue sõbra! "Niiea" avas mind artistina täiesti uuele sihtrühmale ja oleme selle looga väga palju ka koos esineda saanud, minu jaoks täiesti uuele publikule," lisas Elina Born.

"Veelparema" muusika ja sõnade taga seisavad lisaks Elinale ja Villemile veel Gevin Niglas ja Karl Killing, kes on ka loo produtsentideks. Video filmis Helsingis fotograaf Julian Riikonen.