Lexsoul Dancemachine avaldas lühialbumi "Lex On The Beach", mida esitleb minifestivali näol Tallinna kruiisiterminalis.

Albumil kohtuvad bändi sõnul jahtrokk, adult-oriented rock, jaapani linnapop ja "Miami Vice'i" atmosfäär. Helikeele inspiratsiooniks said lämmatavalt palavad ilmad ja mõnusad jahutavad briisid.

"Meie uus EP on täielik ja täiuslik suve soundtrack," sõnas Robert Linna. "Idee sai alguse sellest, et me kammisime Martin Laksbergiga demosid läbi ning panime tähele, et päris mitu lugu olid baleaarse funk'i ja jahtroki vaibiga."

Lühialbumile vormiti kokku neli lugu, mis avavad Lexsouli nende sõnul natuke teistsugusest küljest. "Me pole ainult higist nõretav küttebänd, vaid oskame ka jahutada ja lõõgastada," kommenteeris Linna uut muusikalist suunda.

Albumi visuaalse poole eest vastutab digikunstnik Estookin, kellega nad tegid koostööd ka "Lexplosion II" albumi kujunduse loomisel. Esimesena valmis graafika "Pigeon Pit" singlile, mis kujutab palavat suvepäeva kontoris ning proovib edasi anda puhkuse igatsemise tunnet.

Ülejäänud teosed valmisid selle pildi põhjal ning kätkevad endas suvist kuumust.

Lühialbumi ilmumist tähistab bänd Tallinna kruiisiterminalis reedel, 1. juulil minifestivaliga. Külalistena astuvad lavale Gram-Of-Fun ning Yasmyn.

Kollektiivi Lexsoul Dancemachine loomingus kohtub tänavafunk ja soul. Koosseisu kuuluvad Robert Linna vokaalil ja perkussioonidel, Martin Laksberg basskitarril, Jürgen Kütner kitarril, Kristen Kütner kitarril, Joonas Mattias Sarapuu klahvpillidel ning Caspar Salo löökpillidel.